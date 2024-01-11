Махно поделился мыслями о поединке между Гейджи и Махачевым

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно поделился мыслями о поединке между Джастином Гейджи и Исламом Махачевым.

«Это очень интересный бой, намного интереснее, чем реванш Махачев — Оливейра. Там по первому бою все понятно, не думаю, что исход реванша будет другим. Джастин Гейджи харизматичный, он более интересен зрителю. На его фоне Чарльз Оливейра пресный как персонаж. Джастин вызывает эмоции, интересный рубака. Он импонирует людям. На сегодняшний день это самый громкий и интересный поединок для Махачева в легком весе. Я, конечно, жду, когда Ислам перейдет в полусредний вес и войдет в историю UFC как двойной чемпион», — приводит слова Махно MMA.Metaratings.ru.

32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение за всю карьеру в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 35-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. Американец занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе.