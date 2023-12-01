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Сегодня, 19:47

Махно считает, что победа над Дариушем не сделает Царукяна претендентом на титул UFC

Алина Савинова
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Боец AMC Fight Nights Алексей Махно высказался о дальнейшей карьере Армана Царукяна в UFC.

«Победа над Бенеилом Дариушем не сделает Царукяна претендентом на титул. Во-первых, у Армана, в случае победы, будет серия из трех побед, он же проиграл Матеушу Гамроту. Во-вторых, Царукян побеждал тех, кто находится вне рейтинга. В рейтинге Гамрот, но Арман уступил ему. Даже если мы допустим, что Царукян одержит победу над Дариушем, ему вряд ли дадут титульный шанс. Но в легком дивизионе есть не менее громкие имена, победа над которыми сделает Армана максимально узнаваемым для американской аудитории. Победа над Дастином Порье, Джастином Гейджи или Чарльзом Оливейрой откроет путь к поясу. Даже одной такой победы может хватить, чтобы стать претендентом», — цитирует Махно MMA.Metaratings.ru.

Царукян проведет поединок против американца Бенеила Дариуша 3 декабря в Остине в рамках турнира UFC Fight Night 233. Всего на счету 27-летнего российского бойца 20 побед и 3 поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-pobeda-nad-dariushem-ne-sdelaet-carukyana-pretendentom-na-titul-ufc-311017/
Арман Царукян
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