Махно считает, что победа над Дариушем не сделает Царукяна претендентом на титул UFC

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно высказался о дальнейшей карьере Армана Царукяна в UFC.

«Победа над Бенеилом Дариушем не сделает Царукяна претендентом на титул. Во-первых, у Армана, в случае победы, будет серия из трех побед, он же проиграл Матеушу Гамроту. Во-вторых, Царукян побеждал тех, кто находится вне рейтинга. В рейтинге Гамрот, но Арман уступил ему. Даже если мы допустим, что Царукян одержит победу над Дариушем, ему вряд ли дадут титульный шанс. Но в легком дивизионе есть не менее громкие имена, победа над которыми сделает Армана максимально узнаваемым для американской аудитории. Победа над Дастином Порье, Джастином Гейджи или Чарльзом Оливейрой откроет путь к поясу. Даже одной такой победы может хватить, чтобы стать претендентом», — цитирует Махно MMA.Metaratings.ru.

Царукян проведет поединок против американца Бенеила Дариуша 3 декабря в Остине в рамках турнира UFC Fight Night 233. Всего на счету 27-летнего российского бойца 20 побед и 3 поражения в ММА.