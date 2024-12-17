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Сегодня, 14:12

Макгрегор анонсировал боксерский поединок с блогером Логаном Полом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщился, что согласился на бой с блогером Логаном Полом.

Поединок пройдет по правилам бокса в Индии.

«Слухи о бое с Топурией — неправда. Я дал предварительное согласие семье Амбани о встрече с Логаном Полом на боксерском шоу в Индии. Затем постараюсь вернуться в октагон», — написал Макгрегор в соцсети X.

Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье на турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

Бокс
Конор Макгрегор
Логан Пол
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