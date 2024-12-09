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Сегодня, 11:30

Макгрегор готов рассмотреть вариант проведения боя с Пакьяо в России

Даниил Аршавский
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Представитель экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора сообщил, что боец готов рассмотреть возможность проведения поединка с филиппинским боксером Мэнни Пакьяо в России.

7 декабря президент Международной боксерской ассоциации IBA Умар Кремлев сообщил, что Пакьяо готов провести бой в России и назвал Макгрегора потенциальным оппонентом 45-летнего филлипинца.

«Мы готовы рассмотреть такой бой. Мы ждем предложение и готовы подключиться к обсуждению. Тем более вы знаете, что Конор когда-то уже мог провести поединок против Мэнни», — цитирует представителя Макгрегора ТАСС.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Пакьяо провел последний официальный бой в 2021 году. На счету филлипинского боксера 52 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи. 36-летний Макгрегор одержал 22 победы при 6 поражениях в ММА.

Источник: ТАСС
Бокс
Конор Макгрегор
Мэнни Пакьяо
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