Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:13

Макгрегор и Логан Пол проведут бой по правилам бокса в Мумбаи

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет бой по правилам бокса с блогером Логаном Полом, сообщил журналист Гленн Эмметт на своей странице в соцсети X.

По информации источника, поединок стоимостью 250 миллионов долларов пройдет на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи (Индия).

Твит журналиста репостнул сам Макгрегор и поставил эмодзи сердечка под записью.

Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

1
Бокс
Конор Макгрегор
Логан Пол
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя