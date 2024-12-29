Макгрегор и Логан Пол проведут бой по правилам бокса в Мумбаи

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет бой по правилам бокса с блогером Логаном Полом, сообщил журналист Гленн Эмметт на своей странице в соцсети X.

По информации источника, поединок стоимостью 250 миллионов долларов пройдет на стадионе «Ванкхеде» в Мумбаи (Индия).

Твит журналиста репостнул сам Макгрегор и поставил эмодзи сердечка под записью.

Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.