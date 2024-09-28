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Сегодня, 17:23

Макгрегор назвал топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор озвучил свою пятерку лучших бойцов смешанных единоборств.

«Топ-5 величайших бойцов — это Риксон Грейси, Ройс Грейси, Кен Шемрок, Чак Лидделл, — сообщил Макгрегор в социальных сетях. — Сколько уже? Четыре? И еще один настоящий гангстер, Бас Руттен. Лучший из Европы. Первый номер в Европе — Бас Руттен. Это фантастический мужик, и даже сейчас находится в отличной форме. Бас, я за тебя, бро!»

Прошлый бой Макгрегора состоялся летом 2021 года, когда он проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

Конор Макгрегор
UFC

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