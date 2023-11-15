Макгрегор назвал трусом Хабиба и заявил, что хотел бы провести с ним реванш

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался о бывшем чемпионе организации Хабибе Нурмагомедове.

«Если бы у меня был выбор, то провел бы реванш с Хабибом. Он самый большой трус в единоборствах», — написал Макгрегор в соцсетях.

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Россиянин завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Нурмагомедов оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.