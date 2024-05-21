Макгрегор — о налоговых проблемах Хабиба: «Типичное поведение крысы»

Экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал новость о том, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов якобы должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

«Это типичное поведение крысы. Крыса-беглец, у которой есть счета, которые нужно оплатить. Бои за наследие? Он задолжал российскому правительству. Ему пора заплатить деньги, а не растаскивать их по другим странам.

Я в экстазе и в восторге от того, что его настигло, и мы все будем рады его возвращению в октагон, откуда он сбежал. Это крысиная ловушка. Крысоловка установлена, так что мы с нетерпением ждем, что из этого выйдет. Мы видим, как он возвращается. Жирная крыса, так мы его называем", — сказал Макгрегор во время трансляции на Duelbits.

Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) в турнире UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.