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Сегодня, 08:46

Макгрегор оплатил перелет своему товарищу по команде первым классом на дебютный бой в UFC

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) оплатил своему товарищу по команде Киферу Кросби (10-3) перелет первым классом из Ирландии в Австралию в преддверии его дебютного боя в UFC.

«Чайник поставьте. Мы уже в пути. Большое спасибо моему брату Конору Макгрегору за то, что он позаботился обо мне и ребятах и обеспечил комфортное и качественное путешествие в Австралию! Он действительно лучший человек», — написал Кросби в соцсетях.

Кросби дебютирует в лиге в субботу вечером в Сиднее в андеркарте турнира UFC 293. Ирландец будет драться против Кевина Жусета (8-2).

Кифер Кросби
Конор Макгрегор
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