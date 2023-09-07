Макгрегор оплатил перелет своему товарищу по команде первым классом на дебютный бой в UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) оплатил своему товарищу по команде Киферу Кросби (10-3) перелет первым классом из Ирландии в Австралию в преддверии его дебютного боя в UFC.

«Чайник поставьте. Мы уже в пути. Большое спасибо моему брату Конору Макгрегору за то, что он позаботился обо мне и ребятах и обеспечил комфортное и качественное путешествие в Австралию! Он действительно лучший человек», — написал Кросби в соцсетях.

Кросби дебютирует в лиге в субботу вечером в Сиднее в андеркарте турнира UFC 293. Ирландец будет драться против Кевина Жусета (8-2).