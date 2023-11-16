«Вопрос не закрыт». Макгрегор хочет провести четвертый бой с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о планах провести четвертый бой с американцем Дастином Порье.

«Давайте реально — это должно быть сделано. Вопрос не закрыт», — сказал Конор фанату, который спросил у него по поводу возможного боя с Порье.

Ранее директор UFC Дана Уайт рассказал, когда Макгрегор может провести поединок.

На счету ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

В конце августа Макгрегор намекнул, что его бой с Майклом Чендлером может состояться 16 декабря в турнире UFC 296.