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Сегодня, 15:18

Макгрегор показал результаты своего допинг-теста

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал письмо с результатами своего теста на допинг.

«Дорогой Конор Макгрегор, мы рады сообщить вам, что образец под номером Е004244, который вы предоставили 13 сентября 2024 года, дал отрицательный результат в лаборатории. Спасибо вам за ваш вклад в поддержку чистого спорта в UFC», — сообщается в письме.

«Дважды самый проверяемый боец UFC. Я заслужил получить дату своего боя», — подписал Конор опубликованный скрнишот в соцсетях.

Прошлый поединок Конор Макгрегор провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье техническим нокаутом.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
UFC

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