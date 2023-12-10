Макгрегор уверен, что Ян вернет себе чемпионский пояс UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор уверен, что россиянин Петр Ян вновь станет чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Петр Ян — феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Я хочу увидеть его возвращение. Уверен, что он вернет себе чемпионское золото. С нетерпением жду этого», — сказал Макгрегор на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.

В последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.

На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.