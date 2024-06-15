Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:35

Макгрегор впервые прокомментировал отказ от боя с Чендлером на UFC 303

Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор впервые прокомментировал отказ от боя с американцем Майклом Чендлером.

«Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения. Я получил травму перед пресс-конференцией, на восстановление потребовалось больше времени, чем я рассчитывал. Решение далось нелегко и было сделано после консультации с моими врачами, UFC и командой.

Мои фанаты и соперник заслуживают лучшей версии меня в этом бою, и мы придем к этому! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Бой между спортсменами должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он не смог завершить поединок против Дастина Порье из-за травмы ноги. На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC