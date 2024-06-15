Макгрегор впервые прокомментировал отказ от боя с Чендлером на UFC 303

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор впервые прокомментировал отказ от боя с американцем Майклом Чендлером.

«Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения. Я получил травму перед пресс-конференцией, на восстановление потребовалось больше времени, чем я рассчитывал. Решение далось нелегко и было сделано после консультации с моими врачами, UFC и командой.

Мои фанаты и соперник заслуживают лучшей версии меня в этом бою, и мы придем к этому! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Бой между спортсменами должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он не смог завершить поединок против Дастина Порье из-за травмы ноги. На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА.