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Сегодня, 09:28

Макгрегор выиграл миллион долларов, поставив на победу Диаса в бою с Масвидалем

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) признался, что поставил 500 тысяч долларов на победу Нейта Диаса (1-1) в боксерском поединке с Хорхе Масвидалем (1-1).

«Я поставил 500 тысяч долларов на победу Диаса. Диас превосходит Масвидаля по размаху, форме, опыту и работе исключительно руками. Я не вижу, чтобы Масвидаль мог доставить Диасу какие-либо проблемы на ринге. В бою они оба могут вести себя как дети, но я был уверен в успехе Диаса, а в этом случае я получаю 1 625 000 долларов. Богатые богатеют! Молодец, Нейт! Поздравляю с победой!» — написал Макгрегор в соцсети X.

Диас победил Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
UFC
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