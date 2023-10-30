Конор: «Если бы Нганну и Фьюри дрались в MMA, была бы бойня»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) победил чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Если бы это было ММА, то здесь была бы бойня, — написал Макгрегор в соцсетях. — Уважение Франсису и Тайсону за то, что приняли вызов. Франсис победил, несмотря на то что говорят судьи (хотя по боксерским правилам это был близкий бой). Оба сражались мужественно.

Пусть Бог благословит бойцовский спорт, потому что для меня в сегодняшнем зачастую мрачном и печальном мире он является главным отвлекающим фактором от происходящего. Спасибо бойцам, спасибо гостям! Для меня большая честь быть у ринга! Благослови вас Господь".

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.