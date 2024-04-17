Макс Холлоуэй назвал лучший момент в своей карьере

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) заявил, что защита титула в бою с экс-чемпионом в легчайшем дивизионе Жозе Альдо (31-8) — лучший момент в его карьере.

«Этот нокаут [в бою с Гейджи] все еще на втором месте для меня. Ничто не сравнится с тем, когда я отправился в Рио и сразился с «Королем Рио» за титул. Это было потрясающе», — приводит слова Холлоуэя MMA Mania.

Холлоуэй победил Альдо техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 2 декабря 2017-го на UFC 218 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.