Макс Холлоуэй поздравил Корейского Зомби с завершением карьеры: «Ты — последний из вымирающей породы»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) отреагировал на то, что Чон Чхан Сон (17-8), известный как Корейский Зомби, завершил карьеру.

«Какая честь разделить с тобой октагон, Корейский Зомби! Ты — настоящий мужик, легенда. Я наблюдал за тобой все эти годы и за тем, как ты вел себя в мире единоборств, демонстрируя скромность и уважение, как настоящий мастер боевых искусств. Никакой актерской игры. Ты — последний из вымирающей породы. Спасибо, что проложил путь. Наслаждайся своей отставкой, с нетерпением жду твоего первого вокального альбома, мой брат», — написал Холлоуэй в соцсети X.

Холлоуэй победил Сона нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.