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Сегодня, 14:35

Макс Холлоуэй рассказал, почему согласился на бой с Гейджи

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что победа над обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4) откроет ему новые возможности.

«У Гейджи не было соперника. При этом Ислам [Махачев] и [Чарльз] Оливейра были недоступны, и он [Гейджи] назвал мое имя. Пояс BMF — это здорово. Я могу выступать в двух дивизионах одновременно. Почему нет? Это возможность. После этого боя мне могут открыться много дверей. Но не будем забегать вперед, мне нужно пройти такого опасного парня, как Джастин. Я максимально сфокусирован на победе», — сказал Холлоуэй в интервью Кевину Иоле.

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Холлоуэй в прошлом бою победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа 2023-го на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
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