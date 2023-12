Малыхин рассказал о подготовке к поединку с Риддером

Чемпион ONE в тяжелом и полутяжелом весе, российский боец Анатолий Малыхин рассказал о подготовке к поединку с голландцем Ренье де Риддером, который пройдет в среднем весе.

«Главная методика — это после шести часов вечера не подходить к холодильнику. Если после шести к холодильнику не подхожу, то все нормально — вес делаю. Понятно, что кардио тоже важно, но главное — после шести часов вечера не подходить к холодильнику. У де Риддера не будет никаких преимуществ в весе до 93 кг. Я просто буду идти и давить его, наносить кучу ударов, и все будет так же, как всегда. Ему будет очень тяжело», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Бой за титул чемпиона ONE в среднем весе между Анатолием Малыхиным и Ренье де Риддером возглавит турнир ONE 166 в Катаре, который состоится 1 марта. Ранее в турнире ONE Fight Night 5 в Маниле в декабре 2022 года Малыхин победил де Риддера техническим нокаутом в первом раунде и стал чемпионом ONE в полутяжелом весе.