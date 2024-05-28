Малыхин: «Нет ничего страшнее, чем потерять своего ребенка»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» отреагировал на новость о смерти сына экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

— Была новость, что Нганну остался без ребенка. Как отреагировал на это?

— Потерять ребенка, сына или дочь — страшнее в этом мире ничего нет. Когда у меня не было ребенка, я совершенно по-другому мыслил. У меня не было в принципе никаких... Надо делать — я делал. Вот надо делать, я буду делать.

Сейчас, когда у тебя появляется ребенок, ты понимаешь... Я вот смотрю на него, я понимаю, что это я маленький. Учу его чему-то, он смотрит и мне говорит: «Папа, я тебя люблю». С утра целует меня. Дай бог всем детям исцеления. Я знаешь, что пожелаю, чтобы родители всегда первые уходили из этого мира. Не дай бог, чтобы твой ребенок ушел вперед тебя. Знаешь, от наших пожеланий и от наших слов ему не станет легче, что мы все скорбим. Это его путь. Каждому нам Господь дает испытания, дает наш путь. И это его дорога. И Франсис — великий человек, я думаю, что просто это его путь.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби. Причина смерти не уточняется.