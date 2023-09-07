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Сегодня, 14:29

Малыхин считает, что у Волкова не возникнет проблем в поединке с Туивасой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин считает, что Александр Волков победит австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293 в Сиднее.

«Я считаю, что Александр Волков более высококлассный ударник, чем Тай Туиваса. Думаю, что Александр в первом раунде закончит бой. Сначала Волков немного разогреется, почувствует дистанцию и минуте на четвертой финиширует Туивасу. Это легкие деньги для Саши. Так, что не удивлюсь, если он и бонус сможет забрать», — приводит «Спорт день за днем» слова Малыхина.

Поединок Волкова и Туивасы станет соглавным событием турнира UFC 293, который пройдет 10 сентября.

Источник: Спорт день за днем
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