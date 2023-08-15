Анатолий Малыхин: «На данный момент я непобедим»

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) раскрыл секрет своего успеха.

«Моя жизнь протекает по жесткому графику — сумасшедшие тренировки, прекрасная семья, лучший тренерский состав. Я на 100 процентов люблю то, что делаю, и нигде не халтурю. Так что на данный момент я непобедим», — приводит слова Малыхина издание Sportskeeda.

Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.