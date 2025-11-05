«Манчестер Сити» и «Боруссия Дортмунд» встречаются в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Манчестере и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также запускает перекличку лучших моментов всего вечера в одном окне, начало — в 22.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)

В предыдущем туре «Манчестер Сити» победил «Вильярреал» (2:0), а «Боруссия» — «Копенгаген» (4:2).