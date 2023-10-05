Боец наилегчайшего веса UFC: «На улице я непобедим. Я бы съел Адесанью»

Восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манел Капе (19-6) прокомментировал эпизод на пресс-конференции UFC 293, где он повздорил с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3), когда начал критиковать пятого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона Кая Кара-Франса (24-11).

«После всех этих разговоров [на пресс-конференции] он (Адесанья. — Прим. «СЭ») подошел ко мне за кулисами и сказал: «Эй, без обид, мы — Африка, мы — братья». Я ответил: «Мы не братья. Слушай, у меня терки с Каем [Кара-Франсом], не с тобой. Зачем ты встал? Пусть он сам разбирается со своими делами».

Поверьте, если он (Адесанья. — Прим. «СЭ») окажется на улице без камер, я его съем. Ты мужчина, который должен подкреплять свои слова делом. Ты высокий, но я съем тебя на улице. Поверь мне. Ты не знаешь, на что я способен. После этого он дал заднюю. Спросите их, что он сказал мне за кулисами. Меня не пугают его размеры. На улице я непобедим», — сказал Капе в интервью MMA Fighting.

Капе в прошлом бою победил Фелипи дус Сантуса (7-1) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.