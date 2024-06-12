Марчин Тыбура и Сергей Спивак проведут реванш 10 августа на UFC Fight Night 242

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Марчин Тыбура (25-8) и девятый номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Спивак (16-4) встретятся вновь 10 августа на UFC Fight Night 242 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Тыбура и Спивак дрались в 2020-м. Тогда победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал Тыбура.

Тыбура в прошлом бою одолел Тая Туивасу (14-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 16 марта на UFC Fight Night 239 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Спивак прошлый бой проиграл Сирилу Гану (12-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября 2023-го на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.