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Сегодня, 10:13

Марчин Тыбура и Сергей Спивак проведут реванш 10 августа на UFC Fight Night 242

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Марчин Тыбура (25-8) и девятый номер рейтинга в тяжелом весе Сергей Спивак (16-4) встретятся вновь 10 августа на UFC Fight Night 242 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Тыбура и Спивак дрались в 2020-м. Тогда победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) одержал Тыбура.

Тыбура в прошлом бою одолел Тая Туивасу (14-7) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 16 марта на UFC Fight Night 239 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Спивак прошлый бой проиграл Сирилу Гану (12-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября 2023-го на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.

Марчин Тыбура
Сергей Спивак
UFC
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