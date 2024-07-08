Мария Агапова из Казахстана проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильянки Луаны Сантос на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Агапова — Сантос ожидается после 03.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за UFC on ESPN 59 можно на онлайн-сервисах UFC Fight Pass и DAZN.

Рекорд 27-летней Агаповой в ММА — 10-4. На счету 24-летней Сантос в профессиональной карьере рекорд — 7-1.

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