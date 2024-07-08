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Сегодня, 10:00

Мария Агапова — Луана Сантос: дата и время начала боя на турнире UFC Fight Night

Мария Агапова проведет поединок против Луаны Сантос на UFC on ESPN 59 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мария Агапова.
Фото Getty Images
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Мария Агапова из Казахстана проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильянки Луаны Сантос на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Агапова — Сантос ожидается после 03.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за UFC on ESPN 59 можно на онлайн-сервисах UFC Fight Pass и DAZN.

Рекорд 27-летней Агаповой в ММА — 10-4. На счету 24-летней Сантос в профессиональной карьере рекорд — 7-1.

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Луана Сантос
Мария Агапова
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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