Марк Коулман перенес операцию — врачи удалили из его легких сажу

Член Зала славы UFC Марк Коулман (16-10) перенес операцию на легких, вскоре ему проведут еще как минимум одну.

«Врачи удалили из его легких много сажи, — рассказал Джошу Гроссу друг Коулмана Майк ДиСабато. — Они планируют провести ту же процедуру сегодня. После процедуры он был в сознании и сжимал руку своей дочери Морган. Он все еще находится под седацией на интубаторе. Марк все еще не выкарабкался».

12 марта в доме Коулмана в Огайо начался пожар. Боец сумел спасти своих родителей, однако его собака, которая его разбудила, не выжила. Сам Коулман был доставлен в больницу на самолете.