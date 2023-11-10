Марк Мадсен: «В Дании никаких проблем нет. У нас прекрасная, комфортная страна»

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и боец UFC Марк Мадсен в интервью «СЭ » поделился мнением об уровне жизни в его родной Дании.

— У нас в России есть большая проблема коррупции. Какая самая большая проблема в Дании? Со стороны страна выглядит идеально.

— Если сравнить Данию с остальным миром, у нас нет никаких реальных проблем. Очень милая, очень комфортная страна, у нас один из самых низких уровней коррупции в мире. У нас стабильная экономика. У нас хорошая медицина, социальная поддержка. Хорошее, бесплатное образование. Действительно очень приятная для жизни страна. Но когда ты датчанин, когда ты живешь здесь, даже маленькие проблемы кажутся большими (смеется). Конечно, у нас есть свои нюансы, которые доставляют неудобства, но в целом... когда ты живешь в США и вспоминаешь Данию, ты понимаешь, что это очень милая, прекрасная страна.

— Я где-то читал, что Дания — третья в мире по количеству атеистов, много людей не верят в Бога. Вы верите?

— Я верю в Бога. Абсолютно. Но и в то, что такой момент — это личное дело каждого. Но лично я верю.