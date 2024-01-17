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Сегодня, 06:20

Тренер Царукяна: «Оливейра опаснее Махачева»

Давид Хачатрян
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Тренер American Top Team Маркос Даматта считает, что если четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) досрочно выиграет у Чарльза Оливейры (24-9), то получит титульный бой против Ислама Махачева (25-1).

«Мы не получили бой за титул, но у нас есть поединок против легенды, — сказал Даматта MMA Junkie. — Парень, который, на мой взгляд, даже опаснее Ислама, потому что он опасен везде. Он хороший ударник, он потрясающе владеет джиу-джитсу. На мой взгляд, он лучший финишер в истории UFC.

Наша задача — победить досрочно. Чтобы никто не сомневался в том, что Арман претендент номер один, потому что Гейджи проиграл Чарльзу. Если мы прикончим Чарльза, или даже просто выиграем у Чарльза, я думаю, UFC ни за что не дадут титульный шанс Гейджи раньше Армана».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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