Тренер Царукяна: «Оливейра опаснее Махачева»

Тренер American Top Team Маркос Даматта считает, что если четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) досрочно выиграет у Чарльза Оливейры (24-9), то получит титульный бой против Ислама Махачева (25-1).

«Мы не получили бой за титул, но у нас есть поединок против легенды, — сказал Даматта MMA Junkie. — Парень, который, на мой взгляд, даже опаснее Ислама, потому что он опасен везде. Он хороший ударник, он потрясающе владеет джиу-джитсу. На мой взгляд, он лучший финишер в истории UFC.

Наша задача — победить досрочно. Чтобы никто не сомневался в том, что Арман претендент номер один, потому что Гейджи проиграл Чарльзу. Если мы прикончим Чарльза, или даже просто выиграем у Чарльза, я думаю, UFC ни за что не дадут титульный шанс Гейджи раньше Армана».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.