Марлон Мораес стал офицером полиции во Флориде

36-летний экс-боец UFC Марлон Мораес (23-13), который претендовал на титул в легчайшем весе, теперь работает полицейским в Дэви, штат Флорида, сообщает MMA UNCENSORED.

Он за свою карьеру дрался с экс-чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (24-4), которого выиграл нокаутом в первом раунде, экс-чемпионом в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4), экс-чемпионом в легчайшем весе Жозе Альдо (32-8) и многими другими бойцами.

С 2020 по 2023 год Мораес потерпел семь поражений подряд.