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Сегодня, 09:10

Марлон Вера подерется с Дейвесоном Фигередо 3 августа в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Вера (23-9) встретится с экс-чемпионом в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (23-3) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает Ag. Fight.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Веру единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Фигередо победил Коди Гарбрандта (14-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Дейвесон Фигередо
Марлон Вера
UFC
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