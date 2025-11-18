Масвидаль считает, что Рахмонов может победить Махачева

Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль назвал единственного бойца в полусреднем весе, способного победить действующего чемпиона Ислама Махачева.

«Мы должны добавить в список [претендентов] монстра в этой весовой категории Шавката [Рахмонова]. Он невероятен, и это единственный парень, который, на самом деле, может побить Ислама.

Он больше, отлично борется, у него бесконечная выносливость... И он неплох в стойке. Иногда он пропускает, чтобы попасть в ответ, но он неплох в стойке. Меня беспокоит тот факт, что Шавкат давно травмирован, но это один из моих любимых полусредневесов», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Death Row MMA.

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322. Россиянин завоевал титул чемпиона в полусреднем весе. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.