Матеуш Гамрот рассказал, готов ли дать реванш Рафаэлю Физиеву

Польский легковес UFC Матеуш Гамрот (23-2) подтвердил, что готов дать Рафаэлю Физиеву (12-3) реванш в будущем.

«Открыт ли я для реванша? Посмотрим. Рафа — хороший парень, он мне нравится, у нас отличные отношения, я желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, что травма несерьезная. Но я ничего не решаю, решает босс UFC. Моя цель — титул чемпиона. Я хочу закрепиться на вершине, победить каждого оппонента, хочу драться с теми, кто выше меня в рейтинге. Посмотрим, что будет дальше. Но если UFC скажет мне, что нужно провести реванш, я не откажусь», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.

Гамрот победил Физиева техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.



