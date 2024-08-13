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Сегодня, 11:39

Гамрот: «Махачев не сможет провести мне тейкдаун. Я лучший борец в дивизионе»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (24-2) уверен, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) не сможет его побороть.

«Посмотрите на бой Дастина Порье с Исламом Махачевым. Он [защищался] очень хорошо много раз. Это был отличный бой, — сказал Гамрот Home of Fight. — И когда я был в углу с Дастином, счет был 2-2 после четырех раундов. Конечно, судьи выставляют разные баллы, но для меня это был близкий бой, и я действительно горжусь тем, как Дастин провел бой.

По моему мнению, я лучший борец в легком весе. Конечно, Ислам очень высокого уровня, и он всегда показывает высокий уровень, но я думаю, что он не сможет провести мне тейкдаун. И я надеюсь, что он не захочет переходить в дивизион повыше и останется в легком весе. И, возможно, не в этом году, потому что у нас нет времени, но в следующем году мы встретимся и посмотрим, кто лучший борец в легком весе».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
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