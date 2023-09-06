Майк Тайсон и Франсис Нганну назвали лучшего бойца в истории MMA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сошлись во мнении, что экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) — лучший боец в истории MMA. Об этом они сказали на YouTube-канале Complex.

Тайсон: Лучший MMA-боец в истории? Здесь как в боксе — много кандидатов. Мне нравится Джон Джонс, Хабиб [Нурмагомедов], скоро появится много новых парней. Все-таки я назову Джона Джонса, потому что он прошел через все эти невзгоды и стал чемпионом.

Нганну: Да, Джон Джонс — величайший боец MMA по моему мнению, он очень хорош.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.