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Сегодня, 14:26

Майкл Биспинг — об Адесанье: «Большинство людей хоть раз пили пиво и садились за руль»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) прокомментировал новость о том, что незадолго до боя с Шоном Стриклендом (28-5) Исраэль Адесанья (24-3) сел пьяным за руль.

«Я не пью за рулем, не сажусь за руль машины пьяным. Я пил пиво за ужином, а иногда мог выпить и два. И я думал: «Прошло несколько часов, я в порядке». И большинство людей думают так же. Я не защищаю Исраэля Адесанью. Потому что из-за вождения в нетрезвом виде погибают невинные люди. И это отвратительно. Но большинство людей хоть раз пили пиво, думая, что они в порядке, и садились за руль», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Адесанья признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Эпизод случился в Новой Зеландии. Максимальное наказание по данному обвинению составляет три месяца тюремного заключения или штраф в размере 4500 новозеландских долларов. Ожидается, что приговор Адесанье будет вынесен 10 января 2024 года.

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