Майкл Биспинг предложил организовать бой Тома Аспиналла и Брока Леснара на UFC 300

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) хочет увидеть в качестве главного боя на UFC 300 поединок между временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (13-3) и бывшим чемпионом в тяжелом весе Броком Леснаром (5-3).

«Кто мог бы поднять настроение в преддверии UFC 300? Брок Леснар! Ему всего 46 лет, он все еще интересен, люди любят его. UFC и WWE принадлежат одной и той же материнской компании, так что я могу предположить, что политика и контрактные вопросы будут довольно легко преодолимы. Так что я не вижу в этом ничего сложного. Назовите меня сумасшедшим, назовите меня фанатом номер один Тома Аспиналла, но можете ли вы представить себе бой Брока Леснара против Тома Аспиналла в качестве хедлайнера UFC 300?» — спросил Биспинг на своем YouTube-канале.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.