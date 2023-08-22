Майкл Биспинг рассказал, что его поразило в О'Мэлли во время их встречи

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что новый чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) очень дисциплинированный боец.

«Я разговаривал с ним и его агентом и спросил: «Что ты собираешься делать? Будешь ли ты наслаждаться городом? Пойдешь поужинать, может быть, пропустишь пару стаканчиков? Как будешь наслаждаться последними выходными перед началом тренировочного лагеря?» Он такой: «Нет, я уезжаю сегодня вечером. Я сажусь на самолет. У меня дома дочь, и я хочу провести с ней как можно больше времени перед началом тренировочного лагеря», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.