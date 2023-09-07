Майкл Биспинг рассказал, кто является величайшим средневесом в истории UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что на данный момент величайшим средневесом в истории является экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва (34-11).

«Мы можем сидеть здесь и рассуждать, выдвигать теории, кто лучший, почему и все остальное, — сказал Биспинг в видео на своем YouTube-канале. — Сейчас Андерсон Сильва впереди по всем показателям: нокаутам, победам, защитам, продолжительности боев, по всем остальным параметрам. За [Исраэлем] Адесаньей невероятно интересно наблюдать, но то, как Андерсон Сильва расправлялся со своими противниками, в свое время было легендарным.

Это два великих бойца из двух разных эпох, им довелось драться друг с другом, и, конечно, Исраэль победил, но, как я уже говорил, нельзя слишком серьезно относиться к этому бою. Нельзя придавать ему слишком большое значение, и я знаю, что это звучит как оскорбление Исраэля Адесаньи, но это не так. Они оба невероятны, я болею за них обоих. Сейчас величайшим средневесом всех времен, без сомнения, является Андерсон Сильва, но Исраэлю Адесанье еще только 34 года».

Сильва является рекордсменом UFC по количеству побед подряд (16). Он владел титулом UFC с 2006 по 2013 год, проведя 10 защит.