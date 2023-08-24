Майкл Биспинг рассказал, почему Стерлинг не получит реванш с О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что Алджамейн Стерлинг (23-4) недостаточно популярен, чтобы получить незамедлительный реванш с Шоном О'Мэлли (17-1).

«Я не думаю, что Стерлинг получит реванш, потому что по какой-то причине он не самый популярный парень. Алджо — отличный парень. Да, он играет роль «злодея», говорит много дерьма. Именно из-за этого я не знаю, получит ли он немедленный реванш. Тем более на горизонте есть Чито Вера. Стерлинг не получит реванш, потому что он не так популярен. А он должен быть популярным, его просто недооценивают», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.