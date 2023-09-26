Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:25

Майкл Биспинг: «Тони Фергюсон по-прежнему опасен, не стоит списывать его со счетов»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что экс-временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон (25-9) даст бой 28-летнему британскому бойцу Пэдди Пимблетту (20-3).

«Шесть поражений подряд — это очень плохо, и Тони это понимает, но посмотрите, кому проигрывал Тони Фергюсон. Наверное, только Бобби Грин был бойцом более низкого уровня, не в обиду Бобби. Но Тони проигрывал только громким именам.

Многие люди в социальных сетях говорят гадости об этом бое, и я этого не понимаю. Пэдди должны дать достойного соперника, а Фергюсон — дикий засранец. Он боец, он будет драться до последнего, нужно буквально прикончить Тони Фергюсона, чтобы он перестал выступать. Да, конечно, он получает большой урон, но также и большой опыт. Тони Фергюсон по-прежнему опасен, не стоит списывать его со счетов. Тони Фергюсон не прост. С ним никому не будет легко», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Микаэль Биспинг
Пэдди Пимблетт
Тони Фергюсон
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гришин считает, что американцам легче добраться до титульных боев, чем бойцам из стран бывшего СССР

Газиев рассказал, что в Дагестане считается постыдным отказаться прийти на подмогу в драке