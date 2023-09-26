Майкл Биспинг: «Тони Фергюсон по-прежнему опасен, не стоит списывать его со счетов»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что экс-временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон (25-9) даст бой 28-летнему британскому бойцу Пэдди Пимблетту (20-3).

«Шесть поражений подряд — это очень плохо, и Тони это понимает, но посмотрите, кому проигрывал Тони Фергюсон. Наверное, только Бобби Грин был бойцом более низкого уровня, не в обиду Бобби. Но Тони проигрывал только громким именам.

Многие люди в социальных сетях говорят гадости об этом бое, и я этого не понимаю. Пэдди должны дать достойного соперника, а Фергюсон — дикий засранец. Он боец, он будет драться до последнего, нужно буквально прикончить Тони Фергюсона, чтобы он перестал выступать. Да, конечно, он получает большой урон, но также и большой опыт. Тони Фергюсон по-прежнему опасен, не стоит списывать его со счетов. Тони Фергюсон не прост. С ним никому не будет легко», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Фергюсон и Пимблетт подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.