Биспинг: «Аспиналл войдет в историю как величайший боец MMA»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) высоко оценивает временного чемпиона в тяжелом весе Тома Аспиналла (15-3).

«Благодаря стремлению Аспиналла постоянно драться и принимать самые опасные вызовы, Том, вероятно, войдет в историю не только как лучший британский боец, который когда-либо жил, но и как величайший боец смешанных единоборств всех времен. Одно можно сказать точно: в ближайшее время его никто не побьет», — сказал Биспинг на Eurosport.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.