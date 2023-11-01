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Сегодня, 09:15

Майкл Биспинг: «Гейджи должен защитить пояс BMF в бою с Холлоуэем»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что Джастин Гейджи (25-4) не должен отсиживаться и ждать победителя боя между Чарльзом Оливейрой (34-9) и Исламом Махачевым (25-1), а должен драться с экс-чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем (24-7).

«Гейджи может стать первым, кто защитит пояс BMF, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Я хочу увидеть его бой с Максом Холлоуэем. Это было бы просто круто! Пока он будет защищать пояс BMF, Ислам и Чарльз подерутся за чемпионский титул, а потом Гейджи может подраться с чемпионом в Лас-Вегасе, Абу-Даби, мне все равно. Я не думаю, что Джастин Гетье должен сидеть без дела, потому что история показала, что о тебе могут забыть».

Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Макс Холлоуэй
Микаэль Биспинг
Чарльз Оливейра
UFC
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