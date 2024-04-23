Майкл Чендлер: «Конор уже не тот, что прежде»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) уверен, что он без труда одолеет экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Я думаю, что из-за простоя его тайминг, движения и рефлексы уже не те, что были раньше. В первом же обмене ударами я буду выбрасывать бомбы, заставлять его усомниться в себе. Буду поднимать его, швырять, душить, если захочу. Я финиширую его», — сказал Чендлер на Shawn Ryan Show.

Макгрегор и Чендлер подерутся 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.