Майкл Чендлер прокомментировал битву взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) раскритиковал экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) за то, что тот провел битву взглядов с экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном (16-5).

«Ищу бойца легчайшего или наилегчайшего веса, чтобы на камеру провести с ним битву взглядов на каком-нибудь малоизвестном мероприятии... есть желающие? Мне нужна актуальность», — написал Чендлер в соцсети X.

Ян и Макгрегор провели битву взглядов на турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Дубае, ОАЭ.