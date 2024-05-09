Майкл Чендлер: «Махачев сражается за Россию»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) заявил, что у чемпиона легкого веса Ислама Махачева (25-1) гораздо более сильная мотивация победить, чем у других бойцов.

«Ислам сражается не только за себя, он сражается за целую страну. Он борется за наследие Хабиба, он борется за наследие отца Хабиба — его мотивация гораздо сильнее. Я думаю, он защитит титул против Порье, он защитит титул против Царукяна, и мы будем драться с ним в первом квартале следующего года», — сказал Чендлер в эфире The MMA Hour.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.