Чендлер: «Моя победа над Исламом Махачевым предопределена»

Боец UFC в легком весе Майкл Чендлер сообщил, что планирует победить Ислама Махачева в чемпионском поединке.

«Это бой за звание претендента номер один, а в следующем году я буду драться за золото UFC, — сказал Чендлер MMAJunkie. — В ноябре я пройду Чарльза Оливейру, а в 2025 году встречусь с Исламом. Чарльз Оливейра — идеальный соперник. Это претендентский бой, пять раундов, второе по значимости событие в карде Джона Джонса на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Это большая возможность, и честно говоря, я думаю, что всему этому суждено было случиться — я должен был проиграть Чарльзу в первом поединке за чемпионский пояс, побить его в реванше, стать претендентом номер один, а затем побить лучшего легковеса на планете, одного из величайших бойцов всех времен, Ислама Махачева. Я верю, что это предопределено и именно так все и будет».

В UFC Майкл Чендлер провел в UFC пять поединков, из которых выиграл два. Его следующий бой состоится в ноябре 2024-го против Чарльза Оливейры.