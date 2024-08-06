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Сегодня, 08:17

Чендлер: «Пришло время признать, что бой с Конором отменяется»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) в ходе словесной перепалки с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) в соцсети X заявил, что его бой с ирландцем отменен.

Чендлер: «Я побью твою задницу в декабре. Я поставил на кон всю свою карьеру. Закончу год, перевернув твое безжизненное тело на канвас».

Макгрегор: «Мой друг, это был ужасный вариант для бойца. Будь честен с самим собой, пожалуйста. Ужасно! И да, я с нетерпением жду декабря! Изначально мой лагерь должен был быть в «Биг Беар», но теперь вместо него будет «Колорадо Спрингс»! Там лучше условия. Там, где тренируются олимпийские атлеты США! Я приеду в конце лета. Я буду готов к тому, что ты приготовишь, и да, ты будешь делать сальто назад, но это будет благодаря скорости и точности моей задней руки, которая заставит тебя сделать сальто. Я собираюсь перевернуть тебя, как блинчик».

Чендлер: «Неважно, ребята. Думаю, пришло время признать, что бой отменяется. Он все еще находится на второй стадии из семи стадий горя, связанных с завершением карьеры. Полагал, что сейчас он уже ближе к пятой. Бог в помощь».

Макгрегор и Чендлер должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Конор Макгрегор
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