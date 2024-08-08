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Сегодня, 06:44

Майкл Кьеза: «Я бы завершил карьеру, если бы Фергюсон меня побил»

Давид Хачатрян
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Полусредневес Майкл Кьеза (17-7) признался, что ушел бы из UFC, если бы потерпел поражение от Тони Фергюсона (25-11).

«Я говорил жене: «Если Тони победит меня, это будет конец. Я больше не зацикливаюсь на поражениях. Это не отменяет всей моей работы. Я побеждал многих бывших чемпионов UFC, временных чемпионов, претендентов №1, сильных соперников. Я побеждал в The Ultimate Fighter. Если Тони победит меня, это будет конец карьеры. Но у меня была отличная карьера. Я провел 12 лет в UFC, и было бы тяжело уйти без победы. Если Тони победит меня, мы будем говорить о том, что мне стоит больше играть в гольф, потому что я завершу карьеру»», — сказал Кьеза MMA on Sirius XM.

36-летний Кьеза победил Фергюсона сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Майкл Кьеза
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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