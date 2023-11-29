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Сегодня, 10:32

Майкл Пейдж дебютирует в UFC в январе 2024 года в бою против Кевина Холланда

Давид Хачатрян
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36-летний полусредневес Майкл Пейдж (21-2) дебютирует в UFC в турнире UFC 297 в Торонто, Канада, который состоится 24 января 2024 года.

Противостоять экс-бойцу Bellator будет 12-й номер рейтинга в полусреднем весе Кевин Холланд (25-10). Об этом стало известно из Full Send Podcast, на котором Дана Уайт засветил доску с боями, над которыми работают матчмейкеры.

Пейдж в июле объявил в эфире программы The MMA Hour, что срок его контракта с Bellator истек. Пейдж выступал в Bellator с 2013 года. В лиге он одержал 17 побед и потерпел лишь 2 поражения.

Холланд в последнем бою проиграл Джеку Делла Маддалене (16-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Поединок состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

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